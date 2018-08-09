سكان: طائرات إسرائيلية تقصف مبنى في مدينة غزة
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غزة (رويترز) - ذكر سكان محليون أن طائرات إسرائيلية قصفت مبنى من عدة طوابق في مدينة غزة يوم الخميس بعد بضع ساعات من إطلاق نشطاء فلسطينيين صاروخا طويل المدى على أكبر مدينة في جنوب إسرائيل.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن أربعة اشخاص على الأقل أصيبوا في الضربة الجوية. ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق. وأفاد شاهد من رويترز بأن الانفجار هز مباني في مدينة غزة، مما أدى إلى تصاعد الأتربة والدخان.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز