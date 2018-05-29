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طائرة مقاتلة إسرائيلية تقصف غزة. أرشيف رويترز

(reuters_tickers)

غزة (رويترز) - قال سكان إن طائرات إسرائيلية قصفت موقعا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة يوم الثلاثاء بعد أن أطلق مقاتلون فلسطينيون قذائف مورتر على إسرائيل.

لم ترد على الفور تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى. ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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رويترز