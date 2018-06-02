سكان: طائرات إسرائيلية تقصف موقعين في غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل
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غزة (رويترز) - قال سكان فلسطينيون إن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في قطاع غزة بعد ساعات من إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل.
ولم يكن لدى متحدث عسكري إسرائيلي تعليق.
وكان الجيش قد قال في وقت سابق إن ناشطين من غزة أطلقوا صاروخين على إسرائيل أُسقط أحدهما في حين لم يصل الآخر إلى هدفه. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في أي من الحادثين.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز