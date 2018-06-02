سكان: طائرات إسرائيلية تقصف موقعين في غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل

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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 10:02 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 22:02