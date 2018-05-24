هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 01:54 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 01:54

من أيمن الورفلي

بنغازي(ليبيا) (رويترز) - قال سكان إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 10 في انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا مساء الخميس.

ووقع الانفجار خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد يوم من الصيام في رمضان.

ولم تتوفر معلومات أخرى عن الانفجار حتى الآن.

وبنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه القائد خليفة حفتر ويمثل القوة المهيمنة في شرق البلاد.

وظل الجيش الوطني الليبي يحارب إسلاميين، بعضهم على صلة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وخصوما آخرين في بنغازي حتى آخر العام الماضي.

وتحسنت حالة الأمن في بنغازي منذ ذلك الحين لكن 35 شخصا على الأقل قتلوا في تفجيرات بمسجدين في المدينة هذا العام.

وأطلق حفتر حملته العسكرية في بنغازي في مايو أيار 2014 ردا على تفجيرات واغتيالات ألقي باللوم فيها على إسلاميين متشددين في إطار حالة الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي أنهت حكم معمر القذافي عام 2011.

ووقعت تفجيرات أصغر من حين لآخر في الشهور القليلة المنصرمة استهدفت على ما يبدو حلفاء أو مؤيدين للجيش الوطني الليبي لكن من النادر وقوع هجمات في وسط بنغازي.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز