هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 03:35 م

دبي (رويترز) - قالت وسائل إعلام حكومية يوم الثلاثاء إن سلطنة عمان سمحت بإعادة فتح عدد محدود من الشركات التجارية، بما في ذلك الصرافة، في الوقت الذي تحركت فيه بعض دول الخليج العربية لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان حكومي، بثته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن إصلاح السيارات وقطع غيار قوارب الصيد ومتاجر بيع السلع الإلكترونية هي من بين المتاجر التي يمكنها استئناف نشاطها.

وخففت بعض دول الخليج الست التي تجاوز فيها عدد الإصابات 50 ألفا، منها ما يزيد 280 حالة وفاة، من حظر التجول تزامنا مع بدء شهر رمضان يوم الجمعة.

وفي دولة الإمارات، سمحت دبي يوم الجمعة بفتح مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، على ألا يتجاوز حجم روادها 30 في المئة من سعتها، وأصدرت تعليمات للناس بارتداء الكمامات أثناء خروجهم‭‭‭ ‬‬‬من منازلهم أو وجودهم في أماكن عامة.

وأصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إرشادات للمراكز التجارية استعدادا لاستئناف أعمالها، منها خضوع العاملين بها لفحوص كوفيد-19 وتركيب ماسحات ضوئية حرارية، لكنها لم تضع جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك.

وجرى ربط حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة الخليج في البداية بالسفر، لكن الدول زادت من اختباراتها بعد تسجيل عدد متزايد من الإصابات بين العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في أماكن ضيقة.

ولا تزال الحكومات الخليجية تعيد مواطنيها من الخارج. وقالت البحرين يوم الثلاثاء إنها أعادت إلى الوطن أكثر من 3800 مواطن من دول عربية وإيران والهند وروسيا وباكستان وتركيا.

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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