سماع دوي انفجارات في مطار عسكري سوري وتضارب الأنباء بشأن السبب
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بيروت (رويترز) - قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الانفجارات التي سمعت في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق في وقت مبكر يوم الأحد كانت نتيجة انفجار في مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي لكن مسؤولا في تحالف إقليمي يدعم دمشق قال إنها ناجمة عن ضربات إسرائيلية.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "مصدر عسكري ينفي تعرض مطار المزة لأي عدوان إسرائيلي" بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية.
وقال المسؤول إن الانفجارات نجمت عن إطلاق صواريخ إسرائيلية عبر هضبة الجولان وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها.
وأرجع المرصد السوري لحقوق الإنسان الانفجارات إلى ضربات جوية إسرائيلية وقال إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وسبق أن أقرت إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية في سوريا بهدف إضعاف قدرة إيران وحلفائها بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية التي تدعم الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبعة أعوام.
ولم يرد أي تعليق من إسرائيل على التقارير عن الانفجارات.
(تغطية صحفية أنجوس مكدوال وليلى بسام ومحمد الشريف - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
رويترز