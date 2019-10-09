هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 04:33 م

السناتور الأمريكي لينزي جراهام في واشنطن يوم 22 مارس آذار 2019. تصوير: إريك ثاير - رويترز

واشنطن (رويترز) - قال السناتور الأمريكي الجمهوري البارز لينزي جراهام إنه بصدد تقديم حزمة عقوبات "مدمرة" على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، معبرا عن مخاوفه بشأن مصير الأكراد في المنطقة.

وعادة ما يعلن جراهام تأييده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه انتقد مرارا قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

وقال جراهام في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نشرت يوم الأربعاء، إن العقوبات ستستهدف الاقتصاد والجيش التركيين. وتوقع أن يحشد مجلس الشيوخ الأمريكي الأصوات ليمنع رفض الرئيس الأمريكي المحتمل لرفض هذه العقوبات.

وقال جراهام "من ... يمكن أن يدعم (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان في مواجهة الأكراد؟". وتوقع "تأثيرا مضاعفا مدمرا" بسبب العملية التركية في سوريا.

كان جراهام قد حذر منذ وقت طويل من أن قرار ترامب بسحب القوات سيفتح الباب أمام ضربة تركية على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن.

وفي تغريدة الثلاثاء هدد جراهام تركيا "بعقوبات من الجحيم" إذا توغلت في شمال سوريا. وأضاف إنها ستكون "عقوبات واسعة وعميقة ومدمرة".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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