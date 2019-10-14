هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 08:37 م

السناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدث في الكونجرس يوم 24 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: توم برينر - رويترز.

واشنطن (رويترز) - عبر زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل عن قلقه البالغ يوم الاثنين من رد الفعل الأمريكي تجاه التوغل التركي في سوريا، وقال إنه سيلتقي هذا الأسبوع مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وعدد من أعضاء المجلس لبحث الوضع.

وأضاف ماكونيل في بيان "التخلي عن هذه المعركة الآن وسحب القوات الأمريكية من سوريا سيعيد تهيئة نفس الظروف التي عملنا بجد على إنهائها، وقد يمهد لعودة تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال "كما سيخلق هذا الانسحاب فراغا للسلطة في سوريا ستستغله إيران وروسيا وهو ما سيكون له عواقب كارثية على مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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