هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 07:25 م

(من اليسار الى اليمين) السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى اسرائيلي ديفيد فريدمان خلال زيارة الخط الحدودي بين اسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل يوم الاثنين. تصوير: رونين زفولين - رويترز.

القدس (رويترز) - قال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام يوم الاثنين إنه سيضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بهضبة الجولان المحتلة تابعة لإسرائيل.

جاءت تصريحات جراهام خلال جولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجولان التي انتزعتها إسرائيل من سوريا خلال حرب 1967.

وفي خطوة لم تحظ باعتراف دولي،أعلنت إسرائيل ضم الجولان فعليا في عام 1981 عندما أقرت تشريعا بإخضاع المنطقة لقوانينها.

وقال جراهام للصحفيين "لا أستطيع أن أتصور أي فكرة الآن أو في أي وقت في المستقبل بأن تتخلى دولة إسرائيل عن الجولان".

واحتدمت الحرب التي تشهدها سوريا منذ نحو ثمانية أعوام قرب حدود الجولان في بعض الأحيان.

وقال جراهام إنه سيتحدث مع ترامب بشأن الاعتراف بالجولان، التي تحتل موقعا استراتيجيا، جزءا من إسرائيل لأن "من غير المتصور أن تتخلى إسرائيل عنها لأحد أبدا بالنظر إلى التهديدات التي تواجه إسرائيل".

وتقول إسرائيل إن المنطقة تمثل عازلا مهما للدفاع عن أراضيها، وضغطت على ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها.

وفي عام 2017 تخلى ترامب عن سياسة تنتهجها أمريكا منذ عشرات السنين بشأن القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل مما أغضب الفلسطينيين الذين يرغبون في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في المستقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن ترامب قال إنه لا يتخذ أي موقف بشأن الحدود الدقيقة للسيادة الإسرائيلية في القدس.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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