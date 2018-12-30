سناتور أمريكي يقول إنه سيطلب من ترامب إعادة النظر في قرار الانسحاب من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 07:33 م

قاعدة للقوات الأمريكية في منبج السورية في صورة التقطت يوم الثامن من مايو أيار 2018. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال سناتور جمهوري كبير إنه سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال غداء بالبيت الأبيض يوم الأحد بأن يعيد النظر في قراره بسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا وأن يترك بعض القوات هناك.

وحذر السناتور لينزي جراهام من أن سحب كل القوات الأمريكية سيضر بأمن الولايات المتحدة من خلال السماح لتنظيم الدولة الإسلامية بإعادة تنظيم صفوفه كما يمثل خيانة للمقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة والذين يقاتلون فلول التنظيم المتشدد وسيعزز أيضا قدرة إيران على تهديد إسرائيل.

وقال السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا إنه سيطلب من ترامب "الجلوس مع الجنرالات وإعادة النظر في كيفية القيام بذلك. من خلال عدم التعجل في الأمر والتأكد من أننا اتخذنا القرار الصائب وضمان عدم ظهور التنظيم المتشدد مرة أخرى. وعدم تسليم سوريا للإيرانيين".

وقال جراهام في حديث لمحطة (سي.إن.إن) "أريد أن أخوض الحرب في فناء العدو وليس على أراضينا".

وأشاد جراهام بترامب، الذي زار القوات الأمريكية في العراق الأسبوع الماضي، لإعلانه بقاء قوة أمريكية هناك لكنه قال إن تنظيم الدولة الإسلامية يظل يمثل تهديدا محتملا في شمال شرق سوريا مع احتفاظه بالسيطرة على مساحات محدودة من الأراضي.

وأضاف "لهذا السبب نحتاج للاحتفاظ ببعض جنودنا هناك".

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها تدرس خططا "لانسحاب مخطط ومدروس". وقال مصدر مطلع على الأمر إن أحد الخيارات هو فترة انسحاب مدتها 120 يوما.

وجراهام من الشخصيات ذات النفوذ بشأن السياسات المتعلقة بالأمن القومي وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. ورغم أنه حليف لترامب لكنه يعارض بعض قراراته ذات الصلة بالسياسة الخارجية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك