واشنطن (رويترز) - قال السناتور الجمهوري البارز لينزي جراهام يوم الأحد إنه يعتقد الآن أن "الحلول التاريحية" ممكنة في شمال شرق سوريا ليتراجع عن موقفه بعد أن كان أحد أشد معارضي قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من تلك المنطقة.
وتابع جراهام في مقابلة مع قناة تلفزيون فوكس نيوز إن محادثة أجراها مع ترامب في نهاية الأسبوع عززت تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل يضمن أمن تركيا وأمن الأكراد واحتواء مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف "يزداد تفاؤلي بأننا نستطيع الوصول إلى بعض الحلول التاريحية التي استعصت علينا لسنوات إذا لعبنا أوراقنا على الوجه الصحيح".
وقال جراهام إن ترامب مستعد لاستخدام القوات الجوية الأمريكية مشيرا إلى أن استخدام القوات الجوية يمكن أن يساعد في ضمان ألا يخرج مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة من مخابئهم.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)