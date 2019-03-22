هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 07:24 ص

دروز يشاركون في مسيرة قرب خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل بهضبة الجولان - أرشيف رويترز

بيروت (رويترز) - نددت الحكومة السورية يوم الجمعة بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان وأكدت أن الشعب السوري "أكثر عزيمة وتصميما وإصرارا على تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطني السوري بكل الوسائل المتاحة".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) قال مصدر في وزارة الخارجية إن تصريحات الرئيس الأمريكي "تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى" لإسرائيل لكنها "لن تغير أبدا من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)

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