هذا المحتوى تم نشره يوم 22 فبراير, 2020 03:32 م

بيروت (رويترز) - أعلنت وزارة النقل السورية فتح الطريق السريع الأساسي بين دمشق وحلب أمام حركة السير والمرور يوم السبت وذلك بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على هذا الشريان الرئيسي في إطار هجوم تدعمه روسيا.

ويمثل انتزاع الطريق إم5 من مقاتلي المعارضة مكسبا كبيرا للرئيس بشار الأسد لأنه يعني أن الدولة استعادت سيطرتها على الطريق بين أكبر مدينتين في سوريا للمرة الأولى في الصراع الممتد منذ سنوات.

وكانت السيطرة على إم5 هدفا رئيسيا لأحدث هجمات الجيش السوري. وبدعم من روسيا، تنتزع القوات الحكومية أراضي في منطقة شمال غرب سوريا، وهي آخر معقل كبير لمقاتلي المعارضة، منذ ديسمبر كانون الأول.

وتقول الأمم المتحدة إن الهجوم تسبب في تشريد قرابة مليون شخص في أكبر حركة نزوح منذ نشوب الحرب قبل تسع سنوات.

وأعلنت وزارة النقل السورية في بيان "افتتاح الطريق الدولي دمشق-حلب بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور".

وأضافت "ولفت وزير النقل المهندس علي حمود إلى أنه تم وضع الطريق الدولي دمشق-حلب بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور وفي خدمة المواطنين".

وكانت إزاحة مقاتلي المعارضة عن الطريق السريع جزءا من اتفاق أبرمته روسيا وتركيا عام 2018 ودعا إلى إقامة منطقة عازلة بين أطراف القتال في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا لكن وتيرة القتال لم تهدأ.

(تغطية صحفية كندة مكية في دمشق وإلن فرنسيس في بيروت - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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