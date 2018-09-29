سوريا تعيد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن
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جنود على الجانب السوري من معبر نصيب على الحدود مع الأردن - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت وزارة النقل السورية إن الحكومة أعادت فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن يوم السبت وذلك بعد ثلاثة أعوام من إغلاق المعبر التجاري المهم على يد مقاتلي المعارضة.
واستولى مقاتلو المعارضة على معبر نصيب في عام 2015 مما أدى لقطع طريق مرور مهم أمام مئات الشاحنات التي تنقل السلع يوميا بين تركيا والخليج ولبنان والخليج.
وقال بيان أرسلته الوزارة لرويترز "وزارة النقل السورية تعلن عن افتتاح معبر نصيب الحدودي وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت عبر الحدود السورية - الأردنية".
وكانت تجارة بمليارات الدولارات تمر سنويا عبر معبر نصيب الواقع في جنوب سوريا قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 وأضر إغلاقه باقتصاد سوريا والبلدان المجاورة.
كان وزير الاقتصاد اللبناني قال لرويترز في يوليو تموز إن المعبر "شريان حيوي" للاقتصاد اللبناني وينبغي التوصل لاتفاق من أجل إعادة فتحه.
وأجرت دمشق محادثات فنية مع عمان في سبتمبر أيلول لاستئناف الحركة عبر معبر نصيب الذي استعادت القوات السورية السيطرة عليه في يوليو تموز.
واستعادت الحكومة السورية سيطرتها على معظم أنحاء البلاد بمساعدة من حليفتيها روسيا وإيران.
(شارك في التغطية داليا نعمة وكندة مكية في دمشق - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز