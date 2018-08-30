سوريا تقول إنها ستمضي إلى النهاية في محافظة إدلب
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وزير الخارجية السوري وليد المعلم يتحدث خلال اجتماع مع نظيره الروسي في موسكو يوم الخميس. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن قوات الحكومة ستمضي إلى النهاية في محافظة إدلب بشمال البلاد وإن هدف دمشق الأساسي هو مقاتلو جبهة النصرة.
وقال المعلم بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إن سوريا لن تستخدم أسلحة كيماوية في أي هجوم وإنها لا تمتلك مثل هذه الأسلحة. وأضاف أن سوريا ستحاول تجنب سقوط قتلى مدنيين.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز