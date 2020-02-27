هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 04:09 م

دمشق (رويترز) - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت سيارة في قرية سورية بهضبة الجولان مما أسفر عن مقتل مدني.

وقالت الوكالة "استشهد مدني جراء اعتداء طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي بصاروخ على أطراف بلدة حضر في ريف القنيطرة".

وأحجمت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الواقعة.

وتقع حضر في الشطر الذي يخضع للسيادة السورية من هضبة الجولان التي استولت إسرائيل على أغلبها منذ حرب عام 1967.

ونفذت إسرائيل ضربات متكررة على مسلحين مدعومين من إيران في سوريا وقالت إنها ستواصل تصعيد هجماتها على طول الحدود ومناطق أخرى حيث تشتبه في وجود قوات مدعومة من إيران.

وشنت مقاتلات إسرائيلية ضربات جوية في وقت متأخر من مساء يوم الأحد على مواقع يشتبه في أنها تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قرب دمشق مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحركة.

(تغطية صحفية كندة مكيه - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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