هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 09:48 م

محال مغلقة في أحد أسواق دمشق بسبب قيود فرضت بفعل فيروس كورونا المستجد في صورة بتاريخ 26 مارس اذار 2020. تصوير رويترز.

دمشق (رويترز) - نقلت قناة الإخبارية السورية عن وزير الداخلية قوله يوم الجمعة إن سوريا منعت السفر بين المدن والمحافظات في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت سوريا خمس حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن وكالات الإغاثة تخشى من أن أي تفش قد يكون فتاكا بعد سنوات من الصراع الذي دمر نظام الرعاية الصحية في البلاد.

ويأتي حظر السفر الذي يطبق ابتداء من يوم الأحد بعد فرض حظر تجول هذا الأسبوع من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا وبعد أن أوقفت البلاد رحلاتها الجوية وأمرت بإغلاق معظم الشركات.

وعبرت الوكالات الإنسانية عن قلقها العميق إزاء احتمال تفشي فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب في مخيمات مكتظة تفتقر بشدة إلى الرعاية الصحية.

(تغطية صحفية كندة مكية - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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