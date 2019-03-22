هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 08:59 ص

دروز يشاركون في مسيرة قرب خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل بهضبة الجولان - أرشيف رويترز

بيروت (رويترز) - نددت الحكومة السورية يوم الجمعة بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان وأكدت عزم سوريا على تحرير المنطقة "بكل الوسائل المتاحة".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) قال مصدر في وزارة الخارجية إن تصريحات الرئيس الأمريكي "تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى" لإسرائيل لكنها "لن تغير أبدا من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا".

وقال المصدر "الشعب السوري أكثر عزيمة وتصميما وإصرارا على تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطني السوري بكل الوسائل المتاحة" مضيفا أن تصريح ترامب "لا مسؤول" ويعكس "ازدراء للشرعية الدولية".

كان ترامب قد قال يوم الخميس إن الوقت حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان مما يعد تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية ويعطي دفعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى لإعادة انتخابه.

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب عام 1967 ثم ضمتها عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وكان نتنياهو يضغط على الولايات المتحدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وأثار الأمر في أول اجتماع له مع ترامب في البيت الأبيض في فبراير شباط 2017.

(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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