القاهرة (رويترز) - ذكر التلفزيون السوري يوم الاثنين أن وزير الخارجية وليد المعلم قال إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان "لن يؤثر إلا على عزلة أمريكا".

وأضاف المعلم "مهما مرت السنوات لن يغير ذلك شيئا من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما في وقت سابق يوم الاثنين في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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