سياسيون: لبنان يستعد لتشكيل حكومة جديدة خلال أيام

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 04:24 م

وزير المالية اللبناني علي حسن خليل خلال مقابلة في بيروت يوم 19 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

من توم بيري وليلى بسام

بيروت (رويترز) - قال سياسيون يوم الثلاثاء إن زعماء لبنان في طريقهم للاتفاق على حكومة وحدة وطنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة مما يعزز الآمال في إنهاء سبعة أشهر من حالة التشاحن الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

وتعثرت جهود تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لرويترز "أصبحنا في المرحلة الأخيرة، والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد". وأضاف "هذا سيترك آثارا إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي ويفتح المجال أمام بدء المعالجات لهذا الملف".

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء نظرتها المستقبلية للبنان إلى "سلبية" من "مستقرة".

وقالت الوكالة إن تعديل النظرة المستقبلية للبنان يأتي بسبب تفاقم تدهور العجز الحكومي وآليات الدين ومؤشرات على تزايد الضغوط على نموذج تمويل لبنان.

وأفرزت الانتخابات التشريعية، التي جرت في مايو أيار وهي الأولى منذ تسع سنوات، برلمانا مائلا لصالح حزب الله المدعوم من إيران والذي فاز مع حلفائه السياسيين بأكثر من 70 مقعدا من أصل 128 مقعدا.

وفقد الحريري الذي يتمتع بدعم غربي أكثر من ثلث نوابه رغم أنه ظل أكبر زعيم سني في لبنان وتم تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة.

وواجهت عملية تشكيل الحكومة سلسلة من العقبات كان آخرها عقبة تمثيل السنة حيث طالب حزب الله بمقعد في الحكومة لأحد حلفائه السنة انعكاسا لمكاسبهم الانتخابية.

وعارض الحريري هذا الطلب.

لكن من المتوقع وفقا لحل وسط تم التوصل إليه أن يقدم هؤلاء النواب المتحالفين مع حزب الله أسماء مرشحين مقبولين لديهم للمشاركة في الحكومة بدلا من إصرارهم على مشاركة أحدهم.

وفي المقابل، يريدون من الحريري استقبالهم اعترافا منه بتمثيلهم السياسي كمجموعة من السنة المستقلين عن تيار المستقبل.

وتهيمن عائلة الحريري منذ عقود على السياسات الخاصة بالسنة في لبنان.

وقال عبد الرحيم مراد أحد النواب السنة الموالين لحزب الله بعد إجتماع مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يقوم بجهود الوساطة "بعد يومين أو ثلاثة إن شاء الله ستستمعون من سيادة اللواء الخبر الذي تنتظره الجماهير اللبنانية".

وقال مراد الذي كان واقفا الى جانب إبراهيم في مؤتمر صحفي "انحلت كل العقد".

وقال إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي نقله التلفزيون "الأمور تسير على قدم وساق، وإن شاء الله إذا بقيت الأمور من دون أي عراقيل، وأنا لا أتوقع عراقيل، الحكومة ستبصر النور قريبا".

وقال مصدر مقرب من الحريري لرويترز إن هناك "سببا معقولا للتفاؤل".

ومن المتوقع أن يتم تعيين الوزير السني ضمن مجموعة من الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون. وتمثل هذه الخطوة حلا وسطا من جانب تياره الوطني الحر الذي كان يحاول الحصول على أحد عشر وزيرا يمثلون أكثر من ثلث الحكومة الجديدة.

(شارك في التغطية -داليا نعمة- إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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