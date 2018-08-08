سيدة سوريا الأولى تبدأ العلاج من سرطان الثدي
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء في صورة من أرشيف رويترز. صورة لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل منها.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الأربعاء أن السيدة الأولى أسماء الأسد بدأت تتلقى علاجا لمرحلة مبكرة من سرطان الثدي.
وأظهرت صورة نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء والرئاسة السورية أسماء الأسد، التي تبلغ من العمر 42 عاما، مبتسمة وهناك محقن وريدي متصل بذراعها وهي جالسة إلى جانب زوجها الرئيس بشار الأسد فيما بدا أنها غرفة مستشفى.
وأفاد بيان رئاسي على إنستجرام "أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا".
وأسماء مصرفية سابقة ولدت وعاشت في لندن لوالدين سوريين. وتزوجت من الأسد في عام 2000.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز