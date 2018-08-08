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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 02:42 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:42

الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء في صورة من أرشيف رويترز. صورة لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل منها. (reuters_tickers)