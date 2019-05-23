هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 06:54 م

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان يتحدث في واشنطن يوم أول مايو ايار 2019. تصوير: يوري جريباس - رويترز.

واشنطن (رويترز) - أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان يوم الخميس أن الوزارة تبحث إمكان إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط كأحد سبل تعزيز حماية القوات الأمريكية هناك في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وقال شاناهان "ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟... قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية".

لكن شاناهان رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاجون) التقارير التي أشارت إلى أن أعدادا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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