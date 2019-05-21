هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2019 03:43 م

واشنطن (رويترز) - ذكر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان يوم الثلاثاء أنه "تم وقف" احتمال شن هجمات على الأمريكيين على الرغم من أن التهديد الذي تمثله إيران في المنطقة ما‭ ‬زال مرتفعا.

وقال للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) "أعتقد بأن خطواتنا كانت حكيمة جدا وأوقفنا احتمال شن هجمات على الأمريكيين وهذا هو المهم للغاية".

وأضاف "أود أن أقول إننا في فترة ما‭ ‬زال فيها التهديد مرتفعا ومهمتنا هي التأكد من عدم حدوث سوء تقدير من جانب الإيرانيين".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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