هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 01:46 م

تل أبيض(سوريا) (رويترز) - قال شاهد من رويترز إن الجيش التركي وحلفاءه من مقاتلي المعارضة السورية تقدموا إلى وسط مدينة تل أبيض السورية اليوم الأحد حيث يسود الهدوء ويجرون عمليات بحث.

وتل أبيض مدينة سورية حدودية وواحدة من النقاط الرئيسية التي يركز عليها الهجوم التركي الذي بدأ يوم الأربعاء مستهدفا قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا وحلفاءها يسيطرون سيطرة شبه كاملة على المدينة.

(تغطية صحفية خليل العشاوي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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