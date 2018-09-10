شاهد من رويترز: انفجارات عند مكاتب المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس
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طرابلس (رويترز) - قال شاهد من رويترز إنه تم سماع دوي انفجارات عند مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس صباح يوم الاثنين وإن عملية أمنية جارية في المبنى.
وبالإمكان رؤية دخان يتصاعد من محيط المكاتب وقال مسؤولون أمنيون إنهم يحاولون التعامل مع مسلحين يعتقد أنهم هاجموا المبنى.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز