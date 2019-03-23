هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 10:11 ص

مقديشو (رويترز) - قال شاهد من رويترز إنه تم سماع صوت انفجار كبير في وسط العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت وشوهدت سحب الدخان فوق موقع الانفجار.

ولم يتضح المسؤول عن الانفجار لكن حركة الشباب الإسلامية غالبا ما تنفذ تفجيرات في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي.

وقال محمد حسين الرائد بالشرطة "وقع الانفجار الأول عند وزارة العمل... هناك أيضا مبان وزارية أخرى قرب المكان. كان تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة أتبعه إطلاق نار".

وأضاف أن انفجارا ثانيا أعقب الانفجار الأول.

وتقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال والمدعومة من الغرب.

وطُردت الحركة من مقديشو في عام 2011 ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك. ولكن لا تزال تمثل تهديدا كبيرا وغالبا ما ينفذ مقاتلوها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة.

وتشارك قوات من كينيا في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية في الصومال.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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