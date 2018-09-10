شاهد: إجلاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من المقر

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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 10:21 ص 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:21

عربات إسعاف وسيارات أمن على مقربة من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس يوم الاثنين. تصوير: هاني عمارة - رويترز (reuters_tickers)