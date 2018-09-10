شاهد: إجلاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من المقر
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عربات إسعاف وسيارات أمن على مقربة من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس يوم الاثنين. تصوير: هاني عمارة - رويترز(reuters_tickers)
طرابلس (رويترز) - قال شاهد من رويترز إنه تم إجلاء مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بسلام يوم الاثنين من مقر المؤسسة التي يهاجمها مسلحون.
وتسنت رؤية صنع الله في سيارة تقتاده بعيدا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز