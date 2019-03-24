هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 04:35 ص

الرباط (رويترز) - قال شاهد إن الشرطة المغربية استخدمت خراطيم المياه في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد لتفريق آلاف من المدرسين الشبان الذين كانوا يحتجون في العاصمة الرباط للمطالبة بتحسين أوضاع العمل.

وكانت الشرطة تحاول إنهاء تجمع ما يقدر بنحو 15 ألف مدرس أمام البرلمان وهم يهتفون "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".

وكان المحتجون يعتزمون قضاء الليل أمام البرلمان قبل مظاهرة أكبر دعت إليها أحزاب معارضة يسارية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني.

وبدأ رجال الشرطة في التحرك بعد انهيار مفاوضات بين الضباط والمدرسين من أجل مغادرة المكان.

وقال مدرسون إن السلطات عرضت إرسال حافلات لنقلهم إلى بيوتهم.

ولم يصدر تعليق من الشرطة أو الحكومة.

وقال بعض المدرسين إنهم يحتجون على العقود المؤقتة التي يعملون بها. ويطالبون بمزايا كاملة ومعاشات مثل العاملين الدائمين في الحكومة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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