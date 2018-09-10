شاهد: مسلحون هاجموا مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس
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دخان يتصاعد من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس يوم الاثنين. تصوير: هاني عمارة - رويترز(reuters_tickers)
من أحمد العمامي
طرابلس (رويترز) - قال شاهد من رويترز إن عدة مسلحين هاجموا مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين وسمع دوي عدة انفجارات.
وسمعت أصوات إطلاق للرصاص مع وصول قوة أمنية موالية للحكومة التي يقع مقرها في طرابلس إلى المبنى المهم الواقع في وسط العاصمة.
وقال موظف في المؤسسة لرويترز، بعد أن قفز من نافذة للفرار، إن ثلاثة أو خمسة مسلحين كانوا يطلقون النار داخل المبنى وإن عددا من الأشخاص أصيبوا بطلقات نارية.
ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم. ووصلت فرق إطفاء وسيارات إسعاف لعلاج المصابين المتدفقين من المبنى.
ومقر المؤسسة مغطى بالأساس بالزجاج وقال شاهد إن عددا من الأشخاص أصيبوا بشظايا من النوافذ المهشمة.
وقال شهود إن قوات الأمن تحطم النوافذ حتى يستطيع الموظفون الفرار.
وتسنت رؤية دخان يتصاعد واتخذت قوات الأمن مواقع حول المقر في وسط طرابلس وطوقت الطرق المحيطة به.
ورأى شاهد من رويترز سيارات إسعاف تغادر المكان. وقال موظف في فندق مجاور لمقر المؤسسة الوطنية للنفط إنه سمع دوي نحو خمسة انفجارات.
وشهدت طرابلس اشتباكات بين فصائل مسلحة متناحرة أوائل الشهر الجاري كما تتعرض العاصمة لهجمات متشددين من حين لآخر.
وفي مايو أيار، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم عنيف على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.
كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم وقع في 2015 على فندق كورينثيا في طرابلس.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز