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جوبا (رويترز) - قال شاهد عيان إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة صغيرة بجنوب السودان يوم الأحد كانت تقل ركابا من مطار جوبا الدولي إلى مدينة ييرول.

وقال "ما زلنا ننتشل الجثث من الماء لأن الطائرة سقطت في نهر. حتى الآن هناك ست جثث أمامي تم انتشالها من المياه" مضيفا أن من المعتقد أن الطائرة كانت تقل نحو 19 راكبا.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز