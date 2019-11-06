هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 12:05 م

الآثار الرومانية بمدينة جرش الأردنية في صورة من أرشيف رويترز.

عمان (رويترز) - قالت الشرطة الأردنية إن عددا من السياح ومرشدا محليا ورجل أمن تعرضوا للطعن يوم الأربعاء في مدينة جرش التي يتردد عليها السياح الأجانب، وأضافت أنها اعتقلت رجلا فيما يتعلق بالواقعة.

وأبلغ مصدر أمني رويترز أن ثلاثا من الضحايا نساء إسبانيات ونُقلن إلى المستشفى.

وجرش مشهورة بآثارها الرومانية.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من أي مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملوث ببقع دماء.

وقال مصدر أمني آخر إن اثنتين من السائحات في حالة حرجة لكنه لم يخض في تفاصيل.

وشهد الأردن ارتفاعا في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانا في الشرق الأوسط. ونادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي وخوسيه إلياس رودريجيث - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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