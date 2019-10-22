هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 12:50 م

لندن (رويترز) - يُسافر ضباط من الشرطة البريطانية إلى الولايات المتحدة لاستجواب زوجة دبلوماسي أمريكي مُنحت حصانة دبلوماسية بعد مزاعم عن تورطها في حادث سير قُتل فيه شاب بريطاني.

وقُتل الشاب هاري دن (19 عاما) بعد حادث تصادم بين دراجته النارية وسيارة زوجة الدبلوماسي، وتدعى آن ساكولاس، قرب قاعدة كراوتون التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي يستخدمها الجيش الأمريكي وتقع في نورثامبتونشير بوسط إنجلترا.

وغادرت ساكولاس بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث مما أثار خلافا دبلوماسيا بين لندن وواشنطن بشأن ما إذا كان يتعين عليها العودة لاستجوابها.

وقال نيك أدرلي قائد شرطة نورثامبتونشير للصحفيين "المشتبه بها تعاونت تماما مع الشرطة ومع السلطات".

وأضاف "وطلبت كذلك الإدلاء بأقوالها بشكل رسمي أمام ضباط بريطانيين في الولايات المتحدة".

وقال أدرلي إن الضباط سيسافرون للولايات المتحدة لاستجوابها فور انتهاء إجراءات تأشيرات الدخول.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الاثنين إن بريطانيا تراجع القواعد التي تحكم ترتيبات الحصانة الدبلوماسية للعاملين الأمريكيين في القاعدة الجوية.

واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع والدي دن في وقت سابق هذا الشهر في واشنطن وقال إن اللقاء كان "حزينا" لكن "جميلا".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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