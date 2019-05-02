هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 08:19 ص

دبي (رويترز) - نقلت وكالة شانا الإيرانية للأنباء يوم الخميس عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية قولها إنه لا يوجد تسرب في البحر الأحمر من ناقلتها (هابينس 1) بعد تعطل محركها.

وقالت الوكالة "كانت الناقلة التي تحمل طاقما مؤلفا من 26 فردا تبحر يوم الثلاثاء في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس عندما تعطل محركها بسبب تسرب المياه إلى غرفة المحركات".

وأضافت أن الناقلة في أمان ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن أو حدوث أي ضرر بيئي.

وفي وقت سابق يوم الخميس، نسبت وكالة الأنباء السعودية إلى خفر سواحل المملكة القول إنه قدم المساعدة للناقلة التي واجهت مشاكل في محركها قبالة ساحل مدينة جدة بعد أن تلقت الرياض طلبا للمساعدة من إيران.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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