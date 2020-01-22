هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 11:12 ص

القدس/رام الله (رويترز) - قالت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في إسرائيل يوم الأربعاء إنها أنهت قطع الكهرباء عن الضفة الغربية المحتلة بعد أن سدد موزع الكهرباء الرئيسي للفلسطينيين جزءا كبيرا من ديونه.

وبدأت شركة الكهرباء الإسرائيلية قطع الكهرباء بشكل متقطع لمدة ثلاث ساعات في 18 ديسمبر كانون الاول للضغط من أجل سداد نحو 519 مليون دولار تقول إن شركة كهرباء محافظة القدس مدينة بها.

ويعتمد الفلسطينيون في الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 95 بالمئة على إمدادات الكهرباء الواردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وقالت شركة كهرباء محافظة القدس إن مدينتي رام الله وبيت لحم تشهدان انقطاعات في الكهرباء مما يؤثر على حوالي 130 ألف شخص وفقا للتقديرات.

وقال يفتاح رون تال رئيس مجلس إدارة الشركة الاسرائيلية إنها ستوقف قطع الكهرباء بعد أن "حولت شركة كهرباء محافظة القدس 740 مليون شيقل من الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية منذ 2016".

وتشتري شركة كهرباء محافظة القدس الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية ثم تبيعها إلى عملاء في الضفة الغربية، حيث للسلطة الفلسطينية حكم ذاتي محدود بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل.

وقال منصور نصار مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء القدس إن شركته وقعت اتفاق قرض مع عدة بنوك فلسطينية لسداد الديون المستحقة عليها.

يحاول الفلسطينيون تقليص ما يصفونه باعتمادهم على إسرائيل للحصول على الطاقة، وتشكل جزءا من هذا المسعى مشروعات للطاقة الشمسية ممولة من الحكومة والقطاع الخاص وخطط لبناء محطاتهم المستقلة للكهرباء.

(الدولار = 3.4545 شيقل)

(تغطية صحفية رامي أيوب في القدس - شارك في التغطية على صوافطة في رام الله - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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