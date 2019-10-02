هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 01:28 ص

بغداد (رويترز) - قال شهود من رويترز إن دوي انفجار سُمع في بغداد في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء من ناحية المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار.

وأكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن يوم الأربعاء حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400 في يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك