هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 02:08 م

بيروت (رويترز) - اقتحمت مجموعات من الأشخاص تردد شعارات تأييدا لجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية مظاهرة سلمية يوم الجمعة في بيروت واشتبكت لفترة قصيرة مع المحتجين مما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل.

وهتف الرجال الذين كانوا يرتدون قمصانا سوداء يشتهر بها أنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية "لبيك، نصر الله" في إشارة إلى حسن نصر الله‭‭‭‭ ‬‬‬الأمين العام لحزب الله.

واندلعت مواجهات مماثلة ليل الخميس في نفس الموقع من وسط بيروت.

وفي أعقاب المواجهات تم إرسال المزيد من رجال شرطة مكافحة الشغب المزودين بالأقنعة والهراوات إلى الميدان لتهدئة الوضع الذي بدا أنه يزداد توترا.

وبدأ بعض الناس في إلقاء الحجارة والعصي مما هدد بتحويل الاحتجاجات السلمية حتى الآن إلى العنف.

وردد أنصار حزب الله "كلّن يعني كلّن، نصر الله أشرف منهم" في إشارة إلى زعماء الحكومة الذين يتهمهم المحتجون بالفساد وهتفوا "رياض سلامة حرامي" في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان المركزي.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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