هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2020 08:46 ص

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة الأردنية عمان يوم 18 مارس آذار 2020. تصوير: محمد حامد - رويترز.

عمان (رويترز) - قال شهود ومسؤولون يوم السبت إن صفارات انطلقت بالأردن إيذانا ببدء حظر تجول على مستوى المملكة للحد من حركة السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة في إطار المساعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الجيش إن كل من ينتهك الحظر الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام.

وقال بسام التلهوني وزير العدل لقناة المملكة الإخبارية "الأمر جاء من أجل المصلحة العليا للوطن...المخالفة لذلك تعني العقاب والذي يصل إلى السجن لمدة سنة".

وحظر التجول سار حتى إشعار آخر ويشمل نشر آلاف الجنود داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية في أنحاء البلد.

وقال شهود إن سيارات شرطة مدرعة تجوب شوارع المدن الرئيسية وتناشد الناس الامتثال لتحذيرات الخروج من منازلهم.

وأغلق الأردن حدوده البحرية والبرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وأوقف كافة رحلات الطيران المغادرة والوافدة منذ الثلاثاء.

وسن العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوم طوارئ يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر التجول وغيره من الإجراءات التي تقيد حريات مدنية وسياسية.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر يوم الجمعة أن الأردن سجل 85 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد اكتشاف 15 حالة جديدة فيما حذر مسؤولون من أن العدد قد يرتفع.

جاء حظر التجول بعدما انتقد مسؤولون وجود الكثيرين في الشوارع على الرغم من مناشدات بالبقاء في المنازل ومنع التجمعات العامة والصلاة في المساجد ووقف العمل في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

وهرع المواطنون للتسوق في الساعات الأخيرة قبل بدء الحظر مما أدى لتكدس أمام متاجر البقالة والمخابز.

وقالت الحكومة إن المملكة، التي تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة، تملك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي لعدة أشهر كما تملك مخزونا من الوقود ومنتجات البترول يكفي لعدة شهور.

واتخذت السلطات النقدية في الأردن عدة قرارات في الأيام الماضية شملت إرجاء سداد أقساط الدين وخفض أسعار الفائدة وضخ سيولة للحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن الأزمة.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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