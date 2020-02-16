هذا المحتوى تم نشره يوم 16 فبراير, 2020 06:15 م

عمان (رويترز) - قال شهود يوم الأحد إن سيارة ملغومة انفجرت بمدينة تل أبيض السورية قرب الحدود مع تركيا مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

كانت قوات مدعومة من تركيا طردت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من تل أبيض في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وشهدت هذه المدينة سلسلة من الهجمات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين. ولم يتضح بعد ما إذا كان أولئك الذين سقطوا في انفجار يوم‭ ‬الأحد قد قتلوا أو أصيبوا.

ولم يرد حتى الآن تعليق من السلطات.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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