هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 07:28 ص

محتجون سودانيون في الخرطوم يوم السادس من ابريل نيسان 2019. تصوير رويترز.

الخرطوم (رويترز) - قال شهود إن قوات الأمن السودانية حاولت يوم الاثنين فض اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى وزارة الدفاع بوسط العاصمة الخرطوم.

وأضافوا أن قوات أمن على شاحنات صغيرة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام. ولم تتوفر المزيد من التفاصيل.

وخيم المتظاهرون ليلتين أمام المجمع ضمن مساع لزيادة الضغط على الرئيس عمر البشير كي يتنحى بعد نحو 30 عاما في السلطة.

وفشلت محاولات سابقة لقوات الأمن في فض المحتجين.

وتحول غضب المواطنين جراء نقص الخبز والسيولة إلى مظاهرات في ديسمبر كانون الأول ولكن سريعا تحولت إلى مظاهرات ضد البشير.

واعترف البشير بأن الاحتجاجات لها مطالب مشروعة ولكنه قال إن طريقة التعامل مع هذه المطالب تكون عبر سبل سلمية وصندوق الاقتراع.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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