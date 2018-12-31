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شهود: قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في الخرطوم

متظاهرون سودانيون يفرون من قنابل الغاز المسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة الخرطوم يوم 25 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز

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الخرطوم (رويترز) - قال شهود من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في وسط الخرطوم يوم الاثنين وذلك في وقت تعزز فيه السلطات السودانية وجودها في المواقع الرئيسية بعد دعوة للاحتجاجات عشية ذكرى استقلال البلاد.

ووقف بعض أفراد الأمن فوق أسطح المباني بوسط العاصمة وتمركزت مركبات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة على طول الشوارع الرئيسية.

ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان للاحتجاج على الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون عام 1989.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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