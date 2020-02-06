هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 11:44 ص

قافلة من السيارات تحمل سوريين نازحين ومتعلقاتهم في إدلب يوم 28 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: خليل العشاوي - رويترز

بيروت (رويترز) - قال شهود والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية اشتبكت مع مقاتلين وتعرضت لقصف مدفعية تركية أثناء محاولة السيطرة على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمال غرب البلاد في إطار هجوم جديد لاستعادة آخر معقل لقوات المعارضة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير أكده شهود إن قوات الحكومة المدعومة بضربات جوية حاصرت ودخلت سراقب، التي تبعد 15 كيلومترا شرقي مدينة إدلب، يوم الأربعاء.

وتقع المدينة عند تقاطع طريقين رئيسيين يسعى الرئيس بشار الأسد للسيطرة عليهما بالكامل ضمن حملة لاستعادة محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة في الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو تسعة أعوام.

وفي جبهة أخرى قالت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية فوق العاصمة دمشق في وقت مبكر يوم الخميس استهدفت مواقع عسكرية في جنوب البلاد من بينها أهداف قرب العاصمة.

وأدى التقدم السريع نحو مدينة إدلب لموجة نزوح جديدة شملت آلاف المدنيين نحو الحدود مع تركيا التي تدعم بعض الجماعات التي تقاتل الأسد.

وقال المرصد السوري إن مقاتلي المعارضة نجحوا في التصدي للقوات الحكومية وإبعادها من معظم أنحاء سراقب في هجوم من الجانب الشمالي بالمدينة تزامن مع قصف تركي للقوات السورية.

وقال شهود إن قوات الحكومة تعرضت لقصف من مواقع المراقبة التركية في المنطقة.

يأتي تجدد القتال على الرغم من إبرام اتفاق وقف إطلاق نار بين تركيا وروسيا اللتين تدعم كل منهما أحد أطراف الحرب السورية.

وقُتل ثمانية من أفراد الجيش التركي يوم الاثنين في قصف نفذته قوات الحكومة السورية مما دفع القوات التركية للرد.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء بطرد القوات السورية من إدلب ما لم تنسحب بنهاية الشهر الجاري لوقف هجوم قال إنه تسبب في نزوح نحو مليون شخص.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية من فوق جنوب لبنان والجولان المحتل جاءت في موجتين الأولى قرب دمشق والثانية قرب محافظتي درعا والقنيطرة.

وتابعت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا كبيرا من الصواريخ لكن الهجوم أسفر عن أضرار مادية وإصابة ثمانية "مقاتلين" دون ذكر جنسياتهم.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب.

وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا لجماعات مدعومة من إيران في سوريا قائلة إن الهدف إنهاء الوجود العسكري الإيراني بالبلاد والذي تقول مصادر استخباراتية غربية إنه توسع في السنوات الأخيرة.

(تغطية صحفية خليل العشاوي في سوريا وغيداء غنطوس في بيروت وسمر حسن في القاهرة وسليمان الخالدي في عمان وكندة مكية في دمشق ومايان لوبل في القدس - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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