هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 06:41 م

الهيرة (ليبيا) (رويترز) - قال مراسلون لرويترز إن قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا دفعت القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للخلف في هجوم مضاد يوم الثلاثاء في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس .

وشاهد صحفيو رويترز العديد من السيارات المحترقة التابعة لقوات حفتر وأربعة قتلى على الأقل من قواته.

واقترب الصحفيون لما يصل إلى 25 كيلومترا تقريبا من غريان، قاعدة حفتر المتقدمة في هجومه على طرابلس.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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