الجزائر (رويترز) - قال مراسلون من رويترز إن مئات الآلاف من المتظاهرين احتشدوا في وسط العاصمة الجزائر يوم الجمعة لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي بعد 20 عاما في السلطة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
محتجون خلال مظاهرة في وسط العاصمة الجزائر يوم الجمعة. تصوير: زهرة بنسمرة - رويترز.(reuters_tickers)
الجزائر (رويترز) - قال مراسلون من رويترز إن مئات الآلاف من المتظاهرين احتشدوا في وسط العاصمة الجزائر يوم الجمعة لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي بعد 20 عاما في السلطة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)