صحفيون يشاركون في مسيرة برام الله احتجاجا على مقتل زملائهم في غزة

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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2014 01:46 م 05 أغسطس 2014 - آخر تحديث - 13:46