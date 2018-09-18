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أطفال يسيرون في مأوى مؤقت في كهف تحت الأرض في إدلب يوم 3 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: خليل العشاوي - رويترز

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بيروت (رويترز) - قالت صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية يوم الثلاثاء إن مؤسسات الدولة السورية ستعود إلى إدلب بمقتضى الاتفاق التركي الروسي بعد أن يسلم مقاتلو المعارضة كل أسلحتهم الثقيلة ويبتعدوا عن المناطق المدنية.

ونقلت الصحيفة تقريرها عن مصادر دبلوماسية لم تحددها في موسكو.

وقالت "سيجري اعتبار الفصائل التي ترفض هذا الاتفاق عدوة حتى للجيش التركي وتصنف على أنها إرهابية ومن الواجب قتالها".

(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز