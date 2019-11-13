هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 11:19 م

القاهرة (رويترز) - ذكرت صحيفة أخبار اليوم المصرية التي تديرها الدولة أن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 16 في حريق اندلع في إحدى قرى دلتا النيل مساء‭ ‬الأربعاء وذلك بعد ساعات من محاولة سرقة الغاز من خط أنابيب مما تسبب في تسريب الغاز في المنطقة.

وقال أحد السكان لرويترز إن مستشفى بالمنطقة مكتظ وإن عدد الضحايا والمصابين أكبر على ما يبدو مما تم الإعلان عنه. وأضاف أن رائحة الغاز تملأ المكان.

وقال عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول إن محاولة سرقة الغاز من خط الأنابيب وقعت في قرية إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بعد ظهر الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله "نتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء الحادث".

وقال حافظ إن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث وتمت السيطرة على التسريب.

ونسبت الوكالة إلى خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة قوله إن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة. وأضاف أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

(تغطية صحفية يوسف سابا ونيرة عبد الله وهشام عبد الخالق- إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير أشرف راضي)

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