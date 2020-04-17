دبي (رويترز) - نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قوله إن صلاة التراويح خلال شهر رمضان وكذلك صلاة عيد الفطر ستقام في البيوت إذا استمر تفشي فيروس كورونا.
ونقلت عنه الصحيفة قوله ردا على استفسارات بهذا الشأن "بالنسبة لصلاة التراويح في البيوت في شهر مضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فإن الناس يصلونها في بيوتهم".
وأضاف أن الأمر نفسه يسري على صلاة عيد الفطر.
(تغطية صحفية مروة رشاد - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)