صحيفة نقلا عن وزير الخارجية: تركيا عازمة على العبور إلى شرقي الفرات في أسرع وقت ممكن

اسطنبول (رويترز) - نقلت صحيفة حريت عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله يوم الثلاثاء إن تركيا عازمة على العبور إلى شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن.
وقالت تركيا هذا الشهر إنها ستشن عمية عسكرية في المنطقة. وفي الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة سحب كل قواتها من شمال سوريا الأمر الذي دفع أنقرة لتأجيل خططها.
وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا يوم الأحد على التنسيق لتفادي فراغ في السلطة هناك.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)