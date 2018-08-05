صحيفة وجماعة معارضة: مقتل رئيس مركز أبحاث سوري في انفجار سيارته
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بيروت (رويترز) - قالت صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية إن رئيس مركز البحوث العلمية السوري الذي تقول دول غربية إنه ضالع في برنامج أسلحة كيماوية قتل عندما انفجرت سيارته.
وعزيز أسبر هو مدير مركز البحوث العلمية السوري في مصياف القريبة من مدينة حماة الذي تقول حكومات غربية إنه منشأة سرية تابعة للحكومة السورية.
وقالت صحيفة الوطن في تقرير على موقعها الالكتروني إن أسبر قُتل في انفجار استهدف سيارته في ريف حماة.
وأعلنت جماعة معارضة سورية تابعة لهيئة تحرير الشام مسؤوليتها عن الهجوم. وتضم الهيئة جبهة النصرة المعروف أنها فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
وأصدرت كتيبة أبو عمار بيانا على تلجرام قالت فيه إنها زرعت العبوات الناسفة التي قتلت أسبر.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار وقع مساء السبت.
وتعرضت المنشأة الواقعة في مصياف من قبل لما قالت الحكومة السورية أنها ضربات إسرائيلية في يوليو تموز وفي سبتمبر أيلول من العام الماضي.
وفي أبريل نيسان الماضي دمرت ضربات صاروخية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مركز أبحاث علمية سوري في دمشق ردا على هجوم يشتبه أنه بغاز سام.
ونفت الحكومة السورية المدعومة من روسيا استخدام أو إنتاج أسلحة كيماوية.
ورفض مسؤول بالحكومة الإسرائيلية التعليق لرويترز على مقتل أسبر.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز