صحيفة: أردوغان يقول الهجوم على إدلب سيكون مجزرة
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى يساره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى يمينه الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل اجتماعهم في أنقرة في تركيا يوم 4 أبريل نيسان 2018. صورة لرويترز من ممثل وكالات أنباء.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - نقلت صحيفة حريت التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن الهجوم على منطقة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة سيكون مجزرة، وإن القمة القادمة في طهران التي ستشارك فيها إيران وروسيا وتركيا ستخرج بنتائج إيجابية.
وذكرت الصحيفة أن أردوغان قال للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارة رسمية إلى قرغيزستان إن خارطة الطريق المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن بشأن منبج لا تمضي قدما على نفس المسار.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
رويترز