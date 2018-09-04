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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 12:02 ص 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:02

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى يساره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى يمينه الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل اجتماعهم في أنقرة في تركيا يوم 4 أبريل نيسان 2018. صورة لرويترز من ممثل وكالات أنباء. (reuters_tickers)